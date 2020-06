Tarnowskie Góry. 14-latka uratowała mężczyznę. "Był cały zakrwawiony"

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę w Tarnowskich Górach. Na dachu budynku stał zakrwawiony mężczyzna. Na szczęście zauważyła go 14-letnia dziewczynka. "Sytuacja była nietypowa, a nawet szokująca, jednak nastolatka jej nie zbagatelizowała i mimo ogromnego poruszenia całym zdarzeniem, do końca zachowała zimną krew. Młoda tarnogórzanka bardzo precyzyjnie i jasno opisała całą sytuację, dzięki czemu służby błyskawicznie udały się na miejsce" - podkreśla na swojej stronie śląska policja.