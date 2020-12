Tarnów. Śmiertelny wypadek. Korki na A4

Tarnów. Tragiczny wypadek na al. Jana Pawła II. W czołowym zderzeniu zginęła 63-letnia kobieta. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ona doprowadziła do tragedii.

Share

Tarnów. Śmiertelny wypadek. Korki na A4 Źródło: Getty Images , Fot: Artur Widak, NurPhoto