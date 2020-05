Tarcza finansowa. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać subwencję?

Dla przedsiębiorców wprowadzenie przepisów zawartych w tarczy finansowej to nadzieja na przetrwanie. Dla części firm działających w branżach najbardziej dotkniętych przez obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, to ostatnia deska ratunku. Przedsiębiorcy masowo składają wnioski o subwencję, a pomoc otrzymują już po kilkudziesięciu godzinach.

Tarcza finansowa cieszy się dużą zainteresowaniem

Tarcza antykryzysowa. Tarcza finansowa. Jakie warunki trzeba spełnić

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk tłumaczy portalowi money.pl, że przedsiębiorcy mogą otrzymać tylko trzy rodzaje decyzji. Pierwsza to przyznanie subwencji, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do wniosku. Subwencja może być też przyznana częściowo, gdy PFR uzna, że przysługuje ona w mniejszej wysokości niż wskazano we wniosku. Trzecia decyzja to odmowa, w której trzeba uzasadnić powody decyzji.