Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie z ZUS - weryfikacja wniosków w czerwcu

Jak wynika z wyliczeń "Rzeczpospolitej", do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1,5 miliona wniosków o zwolnienie z płacenia składek. Oznacza to, że po pomoc zgłosiło się już około 75 proc. uprawnionych przedsiębiorstw. Takie przepisy mają pomóc w przetrwaniu kryzysu wywołanego rozwojem epidemii koronawirusa.

Komu przysługuje zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie z ZUS za okres marzec-maj 2020 r. można uzyskać dla całości (100 proc.) lub dla połowy (50 proc.) łącznej kwoty należności. Jeśli przedsiębiorca opłacił już składkę za marzec (dotyczy tylko tego miesiąca), a składa wniosek o zwolnienie ze składek na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Przedsiębiorcy mogą mieć jednak kłopot, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnioski weryfikował będzie dopiero w czerwcu. Jeśli pracownicy ZUS odrzucą wniosek, oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić wyrównanie z 3 miesiące wraz z odsetkami.

Jakie są warunki zwolnienia ze składek ZUS?

Najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, to złożenie wniosku. Można tego dokonać drogą elektroniczną, poprzez platformę PUE ZUS. Wniosek może być złożony także osobiście w oddziale lub wysłać go pocztą.