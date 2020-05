Tarcza antykryzysowa. Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

W połowie marca zamknięte zostały placówki oświatowe, co wywróciło do góry nogami życie wielu rodzin. Niezbędne było zapewnienie opieki dzieciom, które nie mogły pójść do szkoły. W ramach tarczy antykryzysowej rząd wprowadził przepisy zezwalające na wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Należał się on rodzicom dzieci poniżej 8. roku życia.