Tarcza antykryzysowa 4.0. Wszystko, co musisz wiedzieć

Tarcza antykryzysowa 4.0. Nowe zasady

Tarcza antykryzysowa 4.0. Zaległe urlopy

Do tej pory pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę mogli wykorzystać zaległy urlop do 30 września i o terminie pójścia na urlop decydowali sami. Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej 4.0 zaległym urlopem pracownika będzie dysponował pracodawca. Będzie on mógł wysłać pracownika na urlop wtedy, kiedy uzna to za konieczne.