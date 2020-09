Tarcia w PO. Sławomir Neumann: w razie sporu ostro zawalczę

Platforma Obywatelska szykuje się do wyboru nowego szefa klubu parlamentarnego. - Jeśli będzie spór, a na to się zanosi, to ostro zawalczę - zapowiada Sławomir Neumann, poseł PO z Pomorza.

Tarcia w PO. Sławomir Neumann: w razie sporu ostro zawalczę (PAP, Fot: Marcin Obara)