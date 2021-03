Tanzania. Nie żyje prezydent John Magufuli

Obywatele Tanzanii zostali zupełenie zaskoczeni tym oświadczeniem. Przez ostatnie kilkanaście dni prezydent kraju nie pokazywał się publicznie, co tylko podsyciło teorie związane z jego zdrowiem. Media podawały, że John Magufuli leży w szpitalu w Nairobi, gdzie jest podłączony do respiratora i choruje na COVID-19. Jego chorobie zaprzeczyli wysokiej rangi politycy rządowi, w co nie dowierzała opozycja.