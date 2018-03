Tanie państwo według PiS. Prezes urzędu ds. nasion będzie jeździł luksusową limuzynę

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa mógłby startować w konkursie na najmniej znany urząd w Polsce. Tym bardziej może zaskakiwać fakt, że prezes tej instytucji będzie niedługo jeździł nową limuzyną, wyposażoną w takie ekstrawagancje, jak dźwiękochłonne boczne szyby.

Nie będzie to zwykłe auto osobowe, a wyposażona w kilka ekstrawagancji limuzyna. Auto musi mieć dźwiękochłonne boczne szyby z przodu, sensor deszczu, i elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci ustawienia i oświetleniem wokół drzwi. Do tego automatyczna, co najmniej sześciobiegowa skrzynia biegów i napęd na cztery koła. Dla komfortu prezesa szyby samochodu będą przyciemnione, a szyby boczne i tylna będą miały rolety przeciwsłoneczne.

Po co Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa limuzyna? Po to, by odwiedzać oddziały urzędu. - Główny Inspektorat nadzoruje 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, w skład których wchodzi 255 jednostek terenowych i 13 oddziałów granicznych. Samochód jest podstawowym narzędziem pracy, pozwalającym na docieranie do każdego z tych miejsc – mówi Wirtualnej Polsce Kalina Kłobukowska z Inspektoratu. Urząd zapewnia, że limuzyna ma być wykorzystywana nie tylko przez prezesa Andrzeja Chodkowskiego, ale także przez innych pracowników, jeśli będą tego wymagały ich obowiązki służbowe.