"Taktyka bobasa". Radosław Sikorski uderza w PiS

Radosław Sikorski wziął pod lupę politykę zagraniczną rządu PiS. Efekt? Stwierdził, że ekipa ta stosuje "taktykę bobasa".

Radosław Sikorski był gościem TOK FM. Stwierdził, że rządzący żywią się mitami, "które same zmyślili, kiedy byli w opozycji". Jako przykład podał sprawę wraku samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. - Myśleli, że nie ma go w Polsce tylko przez brak dobrej woli. Obmyślili, że jeśli tylko dojdą do władzy, od razu wykażą tę wolę i wrak wróci. Po ponad trzech latach szczątków samolotu nadal nie ma - wskazał.