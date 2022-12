Takiego mrozu tam nie było. Termometry eksplodują w Stanach Zjednoczonych

Nawet ciepłe stany szykują się na paraliż

Także stany o ciepłej pogodzie przygotowują się na najgorsze. Władze Teksasu mają nadzieję uniknąć powtórki z burzy śnieżnej z lutego 2021 roku. Kataklizm pozostawił wówczas miliony ludzi bez prądu. Oczekuje się, że do weekendu temperatury spadną tam do niemal -15 stopni C.