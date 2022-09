Takiego Macierewicza nie znacie. Skacze z wieży do wody, robiąc różne ewolucje

Popisy Macierewicza można było oglądać w programie Telewizji Republika "Poza Polityką". Prowadząca go dziennikarka Emilia Wierzbicka udostępniła na Twitterze fragmenty nagrań z archiwum prywatnego polityka, na których wykonuje on skoki do wody z trampoliny i wieży. Robi przy tym salta i przeróżne ewolucje, imponując koordynacja ruchów i sprawnością, której nie ma wielu młodych ludzi, nie mówiąc o rówieśnikach 74-letniego posła.