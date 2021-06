Takich temperatur jeszcze nie było. Fale upałów na zachodzie USA

W środę w mieście Phoenix - stolicy stanu Arizona - odnotowano aż 46 stopni Celsjusza. Zdaniem Krajowej Służby Meteorologicznej, temperatura w najbliższych dniach może wzrosnąć nawet do 48-49 stopni. Synoptycy szacują też, że fala rekordowych upałów potrwa co najmniej do niedzieli.