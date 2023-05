Takich promocji nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Trwa Allegro Smart! Week

Najlepsze okazje czekają na abonentów pakietu Allegro Smart!. Klienci posiadający subskrypcję mają dostęp do tysięcy ofert oznaczonych hasłem "Smart! Only" oraz nieograniczonych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich. Koszt usługi Allegro Smart! to 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Pakietem Smart! objętych jest ponad 160 mln ofert, z czego zdecydowana większość z dostawą już dzień po zakupie, a kilka milionów – nawet w dniu zakupu. Do programu można w każdej chwili dołączyć na stronie Allegro.