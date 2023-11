Takich promocji nie możesz przegapić! Sprawdź, co Allegro przygotowało na Black Weeks

Klienci są też coraz bardziej świadomi i wiedzą, jak zaoszczędzić pieniądze. Aż 77 proc. badanych przyznaje, że wstrzymuje się z zakupami określonych produktów w oczekiwaniu na listopadowe promocje. Ponadto 66 proc. konsumentów z wyprzedzeniem planuje, co zamierza kupić, podczas gdy na spontaniczne decyzje stawia 34 proc. pytanych. Ile wydajemy? Więcej niż co trzeci klient przeznacza na zakupy od 200 do 500 zł.