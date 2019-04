Tak wygląda najbiedniejszy urząd w Polsce. Z biedy sami liżą znaczki

Starosta odpuścił im czynsz za wynajmowane pokoje, bo i tak nie mają z czego płacić. Sami liżą i naklejają znaczki na urzędowe pisma, bo nie stać ich na obsługę pocztową za 200 zł miesięcznie. Niektórzy nie dostają nawet pensji minimalnej.

Jak się pracuje w najbiedniejszym urzędzie w Polsce?

W 2017 roku przeciętne pensje zasadnicze inspektorów w Sławnie wynosiły 1873 zł brutto. To dlatego, że część pracowników otrzymuje mniej niż wynosiła płaca minimalna (to np. młode osoby dopiero rozpoczynające pracę). Jeśli analityk KPRM przygotuje tabelę również w tym roku, to Sławno prawdopodobnie znów "zwycięży". Po ubiegłorocznych protestach i podwyżkach mundurowi (policja i strażacy) odskoczyli w pensjach. W Sławnie zarobki urzędników wyrównano tylko do pensji minimalnej.