Tak szedł front. Ponad 100 tys. wyładowań w całym kraju

W czwartek ciągu dnia w sporej części kraju spodziewane jest zachmurzenie. Na południu możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry mają wskazać od 23 st. C w obszarach podgórskich do 25 st. C na północny i 28 st. C na południowym wschodzie, nad morzem od 19 st. C do 21 st. C.