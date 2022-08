Tak się żyło w Pompejach. Wykopaliska pokazują życie klas niższych w 79 roku

Pokazane w sobotę znaleziska to wyposażenie z domu, odkopanego w 2018 roku. To obiekt zwany Dom Lararium. Znalazły się tam resztki ram łóżek, a nawet tkaniny, która mogła służyć jako poduszka. Były tam również pozostałości drewnianego kufra z otwartą pokrywą, lampa oliwna ozdobiona płaskorzeźbą przedstawiającą starożytne greckie bóstwo Zeusa przybierającego postać orła oraz duży fragment czegoś, co było przezroczystą, oprawioną płytą w jaskrawych odcieniach kobaltowego błękitu i szmaragdu, być może witrażem.