Tak polityk PiS zamawiał kokainę. Mamy stenogramy z podsłuchów

Filip Wiśniewski był dobrze zapowiadającym się politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Zgubił go jednak nałóg – uzależnienie od kokainy. Jak ujawnia w swojej książce dziennikarz śledczy Piotr Krysiak, Wiśniewski był najlepszym klientem dilera gwiazd Cezarego P.

2 października 2015 roku

Cezary P.: Halo. Co? Filip Wiśniewski: Bądź za piętnaście minut w centrum, Novotel. Tam z boku C.P. Ale słuchaj… F.W. Tam gdzie taksówki są C.P. Ty najpierw się zapytaj, czy mam czas, kur… F.W. Ale bardzo… Słuchaj, ja jadę do sej… do hotelu. Tam gdzie zawsze. Ale… C.P. Co? F.W. Ja wyjdę, bo my mamy, będziemy mieli tu spotkanie tylko C.P. Ale tak. Ale, kurczę, przecież ja, ja mam też poumawianych, no kur... mać F.W. Ale te, ale słuchaj, to wyprzedź, bo tu jest to lepiej C.P. Ty myślisz, że tylko ty jesteś. No, kur… F.W. Ale tu je…Wyprzedź, bo tu jadę, do hotelu, tam gdzie ostatnio odbierałeś, i ja muszę… C.P. Ale ja nie wiem gdzie F.W. Na Wiejską

21 października 2015 roku:

Cezary P. : Halo. Co panie pośle, pan nie odbiera, co?

Filip Wiśniewski: Eeee… posłuchaj. Nie pośle…

C.P. (śmiech)

F.W. Tylko sekretarz stanu jak już, przy ministerstwie sportu

C.P. Idź ty, bo cię pierd… nę, będziesz miał sekretarza

F.W. Jak zobaczysz za chwilę, kur…, w poniedziałek, przedstawienie mnie jako sekretarza stanu w ministerstwie sportu

C.P. (…?) sześć, siedem…

F.W. a widzisz kur…Tak się robi karierę w Polsce, kur…Tak się robi, kur… karierę w Polsce. Widzisz (…)

C.P. Słuchaj. Ty, ty myślisz coś w ogóle o mnie?

F.W. Ja w poniedziałek, w poniedziałek mam nominację na sekretarza stanu w ministerstwie sportu

C.P. Zobaczymy (śmiech)

F.W. No. No. Wiesz, jak grubo jest? Naprawdę.

C.P. No. To zobaczymy. No.

F.W. A sekretarz stanu. Sekretarz stanu to jest, to jest teka ministra bez tekowa, nie. Jakby

C.P. No wiem, wiem, wiem. Coś takiego wiem.

F.W. Będę pracował…No będę pracował jakby jako…yyyy…osoba, która będzie pomiędzy…yyy…osoba, która będzie pomiędzy…yyy… jakby łącznikiem pomiędzy ym…ym…, które jakby są łącznikami między sobą, między wszystkimi ministerstwami

C.P. Aha

F.W. O czternastej mam nominację. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim

C.P. Zobaczymy, zobaczymy

F.W. No mam, no mówię Ci, jak normalnie. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim

C.P. Zobaczymy, zobaczymy

F.W. No mam, no mówię ci, jak normalnie. No, kur…, no co mam powiedzieć

C.P. A zobaczymy, kiedy będziesz mi nominował do kieszeni, kur…

F.W. Yyyy… Jak będziesz grzeczny i opierd…

C.P. No. Nic. Kur…nie grzeczny, nie grzeczny…

F.W. Słuchaj, ja… Tak poważnie teraz. Ja po wyborach zmieniam numer telefonu

C.P. Yhy

F.W. Ale to ci dam i tak, najwyżej zrobimy sobie taki numer, dla siebie tylko. Wiesz. Nie?

C.P. No tak, no

F.W. Yyy….wiesz. No, no absolutnie. Bo to, to ja nie będę już mógł, wiesz. Będziemy musieli się spotkać

C.P. Ja wiem, ja wiem. Wiem o co chodzi. Dobra, dobra

F.W. W poniedziałek. No, no. W poniedziałek się spotkamy...