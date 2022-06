Tak handlarze ropą obchodzą sankcje na rosyjski surowiec. "WSJ" wylicza ich sposoby

Według "WSJ" podmioty handlujące tańszą rosyjską ropą stosują różne zabiegi, by ominąć amerykańskie sankcje lub wymigać się od płacenia wysokich kosztów ubezpieczenia transportu dostaw. Taki wybieg stosują między innymi indyjskie rafinerie, które przy produkcji paliw i innych produktów naftowych mieszają rosyjski surowiec z ropą innego pochodzenia. W ten sposób, wykorzystując lukę w amerykańskich sankcjach, trafiają one do portów w Nowym Jorku i New Jersey.