Tak CBA kontroluje oświadczenia majątkowe Mariana Banasia. Nowe fakty

Dwa miesiące – tyle odpowiadało Wirtualnej Polsce Centralne Biuro Antykorupcyjne, kiedy zapytaliśmy o kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Ówczesny wiceminister finansów, a obecny prezes NIK ujawniał dokumenty w wybiórczy sposób. Brakowało m.in. oświadczenia za 2017 rok.

Co ciekawe, kwestią oświadczeń majątkowych Mariana Banasia interesowali się w już w grudniu 2018 roku posłowie Platformy Obywatelskiej: Izabela Leszczyna i Janusz Cichoń, byli wiceministrowie finansów w rządzie PO- PSL . Przygotowali w tej sprawie interpelację poselską do ministra koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego .

"Oświadczenia majątkowe jednego z najważniejszych urzędników w państwie, kierującego tysiącami urzędników skarbowych i celnych, powinno być wzorcowe. Na pierwszy rzut oka widać, że oświadczenia za lata ubiegłe zostały przez pana Mariana Banasia wypełnione co najmniej niechlujnie” – piszą autorzy interpelacji.

I zadawali pytania: "Czy koordynowane przez Pana służby, w szczególności Centralne Biuro Antykorupcyjne, dokonywały kontroli złożonych przez szefa KAS oświadczeń majątkowych za lata 2015, 2016 i 2017? Jeżeli tak, to jakie są ustalenia z tej kontroli? Czy koordynowane przez Pana służby podejmowały jakiekolwiek działania mające na celu wyjaśnienie opisanych w treści interpelacji wątpliwości? – pytają posłowie Platformy.

W odpowiedzi z 10 stycznia br. minister Mariusz Kamiński informował o wspomnianej analizie przedkontrolnej, a do reszty wątpliwości nie chciał się odnieść. "Do czasu zakończenia analizy Minister Koordynator nie będzie zajmował stanowiska wobec kwestii podnoszonych w interpelacji Państwa posłów” – czytamy w odpowiedzi.

Przypomnijmy, że jeszcze przed funkcjonariuszami CBA, oświadczenia majątkowe Banasia kontrolowali jego podwładni, pracownicy skarbówki. Zarzucili mu niechlujstwo i luki w dokumentach. Jak argumentowali - prześwietlali oświadczenia swojego szefa, by zmusić go do rozmów na temat podwyżek. Nieoficjalnie kontrolę CBA wszczęto po ich działaniach.