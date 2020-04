Tak Bielsko-Biała chce walczyć z suszą. Mieszkańcy mają łapać deszczówkę

Zbiorniki podziemne, naziemne, a w nich deszczówka. Władze Bielska-Białej chcą, aby tak wyglądały posesje mieszkańców miasta. Zachęcają do "efektywnego gospodarowania wodą opadową". Zatrzymanie deszczówki, jak tłumaczy urząd, ma ograniczyć ryzyko podtopień i powodzi, a w czasie suszy stanowić rezerwę wody.

Jak mówi, Bielsko-Biała to meteorologiczne "specyficzny teren". Opady są tu zwykle krótkie, ale bardzo intensywne. - Stąd pomysł na ten program - wyjaśnia Ficoń. - Z jednej strony, przez taką małą retencję na terenach prywatnych, chcemy ograniczyć skutki ulew, a z drugiej chcemy, żeby był to rezerwuar wody na czas suszy - dodaje.

Mieszkańcy chwalą pomysł

Urząd apeluje, żeby mieszkańcy podlewali ogródki, czyścili balkony czy tarasy właśnie deszczówką, a nie wodą pitną, którą należy oszczędzać. Program skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, ale również spółdzielni mieszkaniowych, które na swoim terenie mogą zbiornik zbudować.

- Mieszkańcy odebrali to bardzo pozytywnie. Raczej nie było głosów, które negowały ten pomysł - opowiada Ficoń. - Ludzie dzwonią do nas, dopytują o szczegóły, a przy okazji chwalą pomysł.

Wnioski mieszkańcy mogą składać do końca lipca, ale zbiorniki mogą budować już teraz. Potem muszą przekazać do urzędu dokumenty, a na ich podstawie wyliczana jest kwota dopłaty. Kto zdąży zbudować zbiornik w tym tygodniu, może liczyć na pokaźne zapasy deszczówki. Padać ma bowiem od środy do poniedziałku.