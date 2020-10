Tak będą wyglądały nowe stroje strażaków. Wybrano kolor piaskowy

– Rezygnujemy z dwóch sortów mundurowych, czyli z ubrania służbowego i z ubrania koszarowego, w całości. Wprowadzamy jeden obowiązujący wszystkich wzór. Od stażysty, który przychodzi do służby pierwszego dnia, do komendanta głównego będziemy wyglądali tak samo. Jedyne różnice to nazwiska i stopnie – powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP.