Tak Beata Szydło skomentowała sondażowe wyniki wyborów. Zadziwiające słowa o Jakim

- Najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy (...) Teraz wszystkie ręce na pokład, walczymy o kolejne zwycięstwa - powiedziała wicepremier Beata Szydło po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych. Stwierdziła, że Patryk Jaki "może mówić o sobie, że jest wygranym".

- Myśmy weszli w tej chwili w rytm kampanijny, przed nami są kolejne kampanie, to będą mordercze miesiące, my sobie zdajemy z tego doskonale sprawę - powiedziała Szydło. - Dzisiaj dzięki temu, że przez trzy lata rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy tak dużo zrobił dobrego dla Polaków, zwyciężyliśmy w wyborach samorządowych, ale ten etap kampanijny się otwiera - teraz wszystkie ręce na pokład, walczymy o kolejne zwycięstwa - dodała.

Była szefowa rządu uczestniczyła w wieczorze wyborczym kandydatki Zjednoczonej Prawicy w Krakowie Małgorzaty Wassermann. Zwróciła uwagę, że wyniki wyborów wskazują, że PiS będzie rządzić w kilku sejmikach wojewódzkich; może też powalczyć w wyborach na prezydentów kilku dużych miast, w tym Krakowa i Gdańska. - Wierzę w to, że Kacper Płażyński, Małgorzata Wassermann będą prezydentami w swoich miastach - podkreśliła.

"Może mówić o sobie, że jest wygranym"

Pytana o przegraną kandydata PiS na prezydenta stolicy Patryka Jakiego, Szydło oceniła, że "zrobił on doskonałą kampanię, bardzo ciężko pracował". - Ja wielokrotnie powtarzałam, że jestem pod wrażeniem jego kampanii, ale okazało się, że warszawiacy zdecydowali inaczej. Myślę, że on sam może mówić o sobie, że jest wygranym, pokazał w tej kampanii, że jest politykiem, który nie tylko jest bardzo pracowity, ale też ma koncepcję i wizję. Przed nim jest duża przyszłość, trzymamy kciuki za to, żeby w kolejnych latach zdobywał te najwyższe laury - oceniła b. szefowa rządu.