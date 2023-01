Tajny przystanek rosyjskiego statku w RPA. Niepokój USA

Niezidentyfikowane ładunki

Republika Południowej Afryki nie ujawniła, co transportowano na pokładzie Lady R ani, co załadowano w bazie marynarki wojennej Simonstad. Lady R wyłączył system automatycznej identyfikacji (AIS - przyp. red.), który przesyła współrzędne statku, jeszcze przed zawinięciem do południowoafrykańskiego portu.