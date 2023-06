Tajemniczy wybuch pod Tarnowem. Lądował śmigłowiec LPR

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Młodszy z mężczyzn został mocno poparzony. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Drugi z mężczyzn został zawieziony karetką do szpitala w Tarnowie.