Tajemniczy nowy Kościół zarejestrowany. Eksperci nigdy o nim nie słyszeli

W odpowiedzi na pytania o zasadności dodania "Kościoła Naturalnego" do rejestru, wydział prasowy MSWiA wyjaśnił, że wnioskodawcy złożyli dokumenty zgodnie z ustawowymi wymogami, a sam proces rejestracji trwał niemal dwa lata. Z kolei dr hab. Borecki twierdzi, że MSWiA ma ograniczone możliwości powstrzymania wpisu do rejestru, bo co do zasady państwo powinno być bezstronne.