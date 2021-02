Tajemniczy krater zbadany przez naukowców

Naukowcy odkryli w końcu tajemnicę ogromnych dziur formujących się w wiecznej zmarzlinie Syberii. Badany przez naukowców tajemniczy krater pojawił się na terenie syberyjskiej tundry w 2020 roku. To potężny wybuch metanu wyrzucił lód i fragmenty skał, pozostawiając po sobie ślad w postaci krateru w pustynnym krajobrazie.

Był to 17 tego rodzaju krater, który pojawił się na terenie położonego nad Morzem Karskim rosyjskiego półwyspu Jamał. Pierwszy z nich został zauważony przez naukowców w 2013 roku. Badacze są zgodni co do tego, że odpowiedzialne za ich powstawanie są zmiany klimatyczne.