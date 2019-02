Tajemnicze zniknięcie Prezydenckiej Pary. Przyczyna bardzo romantyczna

Kiedy premier Mateusz Morawiecki odwoływał wizytę polskiej, rządowej delegacji w Izraelu – prezydenta Andrzeja Dudy nie było w Warszawie. Nieoficjalnie: świętował swoją dwudziestą czwartą rocznicę ślubu z Pierwszą Damą. - Od dawna planował spędzić czas tylko i wyłącznie z żoną - mówi nasz rozmówca.

Informację potwierdziliśmy w źródłach zbliżonych do Pałacu Prezydenckiego. – Prezydenta i Pierwszej Damy nie było w Pałacu praktycznie cały dzień. 18 lutego obchodzili swoją 24 rocznicę ślubu. Postanowili ten dzień spędzić we dwoje, z dala od Warszawy. Nieoficjalnie byli w prezydenckiej willi Promnik na Mazowszu – mówi nam nasz rozmówca.

Willa Promnik to ulubiona rezydencja Prezydenckiej Pary. Położona w Rudzie Tarnawskiej niedaleko Garwolina, otoczona lasem robi duże wrażenie. Wyposażona jest w lądowisko, halę z basenem rekreacyjnym, jacuzzi, salę fitness, siłownie z pełnym wyposażeniem, saunę i kort tenisowy. Cały teren to ok 100 hektarów. Jak ujawnił w ubiegłym roku "Super Expressu”, Kancelaria Prezydenta przeprowadzała tam prace budowlano – remontowe. Umowa obejmowała "wykonanie rozbiórki istniejących ścian fundamentowych", stworzenie nowych instalacji teletechnicznych, elektrycznych oraz wybudowanie nowego budynku. Koszt inwestycji to ok. 600 tysięcy złotych. Według prezydenckich urzędników, jej celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu.