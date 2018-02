Tajemnicze znalezisko na strychu. Mężczyzna wezwał policję, może interweniować MON

Mieszkaniec Jędrzejowa długo przecierał oczy ze zdumienia po tym, co zobaczył na strychu u dziadka. Zdziwiony wezwał policję, aby zajęła się dwoma szklanymi pojemnikami z tajemniczą substancją.

"Nie widział, co to jest i bardzo rozsądnie powiadomił służby ratunkowe" - mówi w rozmowie z "Wyborczą" Michał Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Na miejsce przyjechał policyjny pirotechnik, który ocenił, że pojemniki mogą mieć przeznaczenie bojowe. Nie był pewny, więc następnie wezwano pracowników jednostek ratownictwa chemicznego. Jednak oni również nie potrafili stwierdzić, co to za substancja