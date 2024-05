Tajemnicze zaginięcie Polaka we Francji. Znaleziono rower

Polak zaginął w tajemniczych okolicznościach we Francji. 57-letni Andrzej Małż, mieszkaniec Briancon w Alpach Francuskich,19 maja udał się na przejażdżkę do pobliskiego parku, z której już nie wrócił. Kontakt z mężczyzną urwał się. Prowadzący akcję poszukiwawczą znaleźli rower, który mógł do niego należeć.