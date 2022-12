Tajemnicze rysunki z Nazca. Niezwykłe odkrycie w Peru

Niesamowite rysunki widziane z nieba

Geoglify to szczególne rodzaje rysunków. Są one wykonane na powierzchni ziemi, a do tego na tyle duże, że często trudno je zauważyć. Zwykle dopiero z góry można rozpoznać stworzone przed wiekami kształty. Tak było i tym razem. Najnowsze geoglify odkryto dzięki zdjęciom lotniczym. Według szacunków naukowców pochodzą one nawet z okresu od 100 r. pne do 300 r. ne.