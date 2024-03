Tajemnicze obiekty nad Polską. "Trzeba się przyzwyczaić"

W okolicach wsi Kierwik w województwie warmińsko-mazurskim spadł niezidentyfikowany obiekt latający. To przedmiot przypominający balon. To kolejny taki incydent w rejonie. - Trzeba się przyzwyczaić do tego, że takie zdarzenia będą miały miejsce - mówi w rozmowie z WP gen. Bogusław Pacek.