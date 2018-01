Tajemnicza śmierć w Szpitalu Bródnowskim. 43-latek zmarł pod płotem

Przy ogrodzeniu okalającym Szpital Bródnowski znaleziono ciało 43-letniego mężczyzny. Nie wiadomo, dlaczego zmarł. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok.

Co było przyczyną śmierci mężczyzny? Na razie nie wiadomo. Z ustaleń reportera rmf24.pl wynika, że na ciele 43-latka znaleziono obrażenia. Jednak to raczej nie one doprowadziły do jego śmierci. Więcej będzie wiadomo dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.