Tajemnicza śmierć turystki. Tragedia w słynnym parku narodowym

Według US Fish and Wildlife Service niedźwiedzie grizzly - podgatunek niedźwiedzia brunatnego - mogą ważyć do 1500 funtów (680 kg) i biegać z prędkością do 35 mil na godzinę (55 km/h). Nie atakują ludzi regularnie. Robią to tylko wtedy, gdy bronią swoich młodych lub są zaskoczone i przestraszone.