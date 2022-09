Tajemnicza śmierć księdza spod Garwolina. Znamy przyczynę śmierci

- Nikt u nas nie wierzy w oficjalną wersję o samobójstwie. Czekaliśmy na jego urodziny, które miał mieć w listopadzie. Do tej pory nie dociera do mnie to, co się stało. U nas jest mała wspólnota, dlatego każdy go znał. Zawsze był pomocny, uśmiechnięty i dobry nie tylko jako kapłan, ale też jako człowiek - dodaje parafianka Agata Figurska.