Mocny głos ONZ ws. elektrowni. Domaga się demilitaryzacji [RELACJA NA ŻYWO]

Podobny apel wystosował podczas swojego wystąpienia szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi, który w ubiegłym tygodniu odwiedził elektrownię. Grossi przedstawił siedem rekomendacji MAEA zawartych w opublikowanym we wtorek raporcie, w tym wezwał do wycofania rosyjskiego sprzętu wojskowego i przywrócenia normalnego trybu pracy elektrowni, w tym zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i wolności od presji ze strony rosyjskich żołnierzy.

Jak podkreślił, do wypełnienia tych rekomendacji konieczna jest demilitaryzacja całego kompleksu w oparciu o porozumienie obu stron. Dodał, że w przeciwieństwie do poprzednich kryzysów, gdy społeczność międzynarodowa działała dopiero po katastrofie, teraz jest szansa, by czemuś takiemu zapobiec. - W tym przypadku mamy historyczną i etyczną konieczność, by zapobiec poprzez uzgodnienie specjalnych środków ochrony - powiedział Grossi.