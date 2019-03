Tajemnicza przyczyna migreny. Sprawdź dlaczego Twoje problemy mogą skończyć się u dentysty

Miewasz częste bóle głowy? Myślisz, że to migrena? A może towarzyszą temu też inne objawy? Napięcie mięśni twarzy, nadwrażliwość zębów? Nie bagatelizuj ich! To może być choroba okluzyjna.

Częstym bólom głowy przypisywana jest migrena. Często też niesłusznie. Odwiedziłaś już wielu lekarzy i żaden nie był w stanie wskazać przyczyny problemu? Czas więc na stomatologa. Za napięciowe bóle głowy bardzo często odpowiadają zęby. Co więcej temu bólowi towarzyszyć mogą również takie objawy jak: nadwrażliwość zębów, napięcie i zmęczenie mięśni twarzy, zgrzytanie zębami podczas snu, a także „przeskakiwanie” stawu skroniowo-żuchwowego. Jeśli zmagasz się z którymś z nich, to możliwie, że cierpisz na chorobę okluzyjną.

Chorobą okluzyjną, zwaną też zgryzem urazowym, w stomatologii określa się niewłaściwy kontakt zębów łuku górnego i zębów łuku dolnego. Prowadzi on do nieprawidłowości i wielu nieprzyjemnych objawów, jak wspomniane uczucie napięcia czy bóle głowy. Co jest jego przyczyną? Przede wszystkim zależny jest on od kilku czynników: położenia stawu skroniowo-żuchwowego, położenia i kształtu zębów oraz napięcia mięśni żucia. – Na te czynniki mogą mieć wpływ krzywo wyrzynające się ósemki, wady zgryzu lub przebyta ortodoncja bez ekwilibracji (dokładnego dostosowania i zbalansowania zgryzu), zbyt wysokie lub niskie wypełnienia (plomby), niedokładnie dopasowana protetyka czy brakujące zęby powodujące przemieszczenia i pochylenia sąsiadujących zębów – wyjaśnia stomatolog Kliniki Stankowscy&Białach z wieloletnim stażem dr Dorota Stankowska. Jak widać przyczyn może być więc wiele i dotknąć mogą one każdego. Na szczęście już przy pierwszej wizycie dentysta jest w stanie ocenić, czy dolegliwości, np. migrenowe, mają swój początek w zębach.