Tajemnicza katastrofa w kosmosie. Coś uderzyło w Księżyc

Astronomowie wyjaśniają, że do tej pory żaden z Apollo S-IVb, które uderzyły w Księżyc, nie pozostawił po sobie podwójnego krateru. Choć teoretycznie jest to możliwe, to jednak uznano to za zbyt mało prawdopodobne. Mark Robinson, główny badacz zespołu LRO Camera, wysnuł teorię, że podwójny ślad musiał powstać na skutek uderzenia obiektu o dużej masie na każdym końcu, a rakiety zwykle cały ciężar mają skupiony na końcu silnika.