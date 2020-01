Szynych. Tragedia pod Grudziądzem: ciała małżeństwa w aucie. Kobieta skarżyła się na przemoc w rodzinie

Szynych pod Grudziądzem. Na jaw wychodzą nowe fakty w sprawie dwóch ciał znalezionych w samochodzie stojącym w szczerym polu. Jedną z hipotez, którą rozpatrują śledczy jest tzw. samobójstwo rozszerzone. Mężczyzna miał zamordować żonę, a następnie popełnić samobójstwo.

Okazało się, że zwłoki należą do mieszkającego w Szynychu małżeństwa. Jak informuje portal pomorska.pl mężczyzna był pracownikiem gospodarczym w jednej z podległych jednostek organizacyjnych gminy Grudziądz. Był też strażakiem OSP Szynych. Kobieta pracowała w sklepie na terenie Grudziądza.

Szynych: co tam się wydarzyło?

Co mogło być przyczyną tego dramatu?

Okazuje się, że małżeństwo od jakiegoś czasu nie mieszkało razem - kobieta wyprowadziła się do sąsiedniego powiatu chełmińskiego.

Szynych: kobieta poprosiła o Niebieską Kartę

31 grudnia ubiegłego roku pojawiła się na komisariacie w Chełmnie i poprosiła o założenie jej rodzinie Niebieskiej Karty, sygnalizując, że w rodzinie dochodzi do przemocy. Policjanci z Chełmna natychmiast wysłali zawiadomienie do prokuratury. Informacja trafiła także do GOPS-u w gminie Grudziądz.