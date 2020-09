Szymon Hołownia zakłada partię polityczną. "Teraz to staje się ciałem"

- Za chwilę przystępuję do procesu rejestracji partii politycznej, to jest ten trzeci element, którego powstanie zapowiadaliśmy - tłumaczył były kandydat na prezydenta.

- To będzie partia, jakiej jeszcze w Polsce nie było, która nie działa w ten sposób, że sobie założy ruch obywatelski po to, by sobie podnieść notowania, czy poprawić PR. To jest partia, którą ruch obywatelski zakłada, by mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dziś sprawczości - mówił na konferencji.