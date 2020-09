Szymon Hołownia: nie założyłem "spółdzielni kłusowniczej"

- Kiedy zbliżają się wybory parlamentarne, tworzy się komitet wyborczy, zbiera się kandydatki, kandydatów, ma się program, robi się porządną kampanię, przekracza się próg wyborczy i wprowadza się ludzi do parlamentu, do Sejmu lub do Senatu. Tak jest fair, tak jest w porządku - mówił w TVN24 poseł Tomasz Trela. - I tak Szymon Hołownia mówił przez ostatnie miesiące, że inny wymiar polityki jest możliwy. A teraz pan Szymon Hołownia bardzo oficjalnie i bardzo otwarcie mówi, że jego ambicją jest posiadanie koła poselskiego w polskim parlamencie. Jeżeli chce posiadać koło, to musi kłusować. Najpierw zakłusował na panią Gill-Piątek, a teraz musi zakłusować na kogoś innego - wskazywał.

Szymon Hołownia odpowiada posłom Lewicy

Pytany o posłankę Gill-Piątek powiedział: "To osoba, z którą długo rozmawialiśmy i po prostu doszliśmy do wniosku, że to ten czas, ten moment, bez żadnego wyrachowania, żeby taką sytuację, jak przejście do naszego ruchu wykonać". - Kiedy się pojawi następny poseł – nie wiem. Może to być za tydzień, a może to być za pół roku, za rok. To kwestia tego, kiedy poczujemy tę chemię, która sprawiła, że ten proces zaczęliśmy - dodał.