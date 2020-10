Szymon Hołownia i jego komitet pod lupą. Podejrzenie nieprawidłowych wpłat. Chodzi o ponad 138 tys.

28 września upłynął termin na składanie sprawozdań finansowych z kampanii prezydenckiej. Musiały je złożyć komitety tych kandydatów, którzy brali udział w I turze wyborów (z wyjątkiem Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, którzy mają czas do 12 października z racji tego, że rywalizowali ze sobą w II turze).

PKW ma pół roku na zbadanie sprawozdań i podjęcie decyzji. Komisja może je przyjąć bez zastrzeżeń, przyjąć - wskazując uchybienia albo odrzucić. Zanim do tego dojdzie, sprawozdanie finansowe opiniuje biegły rewident. Warto zaznaczyć, że PKW nie jest związana jego opinią, a w trakcie badania sprawozdań, komitet może złożyć wyjaśnienia i skorygować nieprawidłowości.

Jedno z zastrzeżeń dotyczy umowy komitetu zawartej z PayU. Chodzi o to, że nie zawierała ona klauzul wymaganych przez Kodeks wyborczy. Mianowicie dotyczy to zapisów mówiących o m.in. "możliwości dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą", "dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych" lub "możliwości dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego jedynie do dnia wyborów włącznie".