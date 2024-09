Szykują się na fale. IMGW wskazuje, gdzie może być powódź

Wyjaśnił, że na Bystrzycy w Jarnołtowie wzrost stanu wód spowodowany był przez zwiększenie odpływu ze zbiornika. - Notujemy obecnie stan wody 323 cm. Dzisiaj w nocy (z wtorku na środę) może się on podnieść jeszcze ok. 15 cm. To też jest niewielkie ryzyko przelania się - ocenił.