Szydło zarobiła 295 tysięcy złotych, Gliński niewiele mniej. Tylko Gowin ujawnił nagrodę

Obecna wicepremier, a do niedawna szefowa rządu Beata Szydło, zarobiła w ubiegłym roku w Kancelarii Premiera 265 tys. zł. Do tego otrzymała blisko 30 tysięcy złotych parlamentarnej diety. Nie ujawniła jednak, ile dostała nagrody, zrobił to tylko Jarosław Gowin.

Najpierw mały test. Ile zarabia w Polsce szef rządu? Wynagrodzenie zasadnicze to 11 tys. zł brutto plus dodatki, np. dodatek funkcyjny (3,6 tys. zł) czy stażowy, który może sięgać 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Daje to ok 16-17 tys. zł brutto. Tymczasem według najnowszego oświadczenia majątkowego, Szydło w fotelu premiera (do 11 grudnia) i wicepremiera (od 12 grudnia do 31 grudnia) zarabiała miesięcznie 22 tys. zł. Skąd ta różnica? Ano z faktu, że jako szefowa rządu przyznała sobie sama 65 tys. zł nagrody. Nagrody, których osobiście broniła w Sejmie. - Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody - za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze im się po prostu należały – mówiła Beata Szydło. Teraz wiemy, że co miesiąc dostawała więcej ok. 5,5 tys. zł. Tylko i wyłącznie dzięki swojej decyzji.