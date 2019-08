Szwedzki kalifat i inne mity. Propaganda zasilana przez Rosję?

Narracja o Szwecji jako państwie upadłym pod ciężarem imigrantów jest mocno wspomagana przez Rosję i jej służby - odkryli dziennikarze New York Timesa. Narrację te powielają także polscy politycy - ostatnio Beata Mazurek.

- Zobaczcie co stało się w piątek w Szwecji. Szwecja, kto by pomyślał? Przyjęli dużą liczbę [imigrantów]. Mają problemy, o jakich nigdy by nie pomyśleli - grzmiał podczas ubiegłorocznego wiecu na Florydzie Donald Trump.