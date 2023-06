Szwedzi płaszczą się przed Erdoganem. Szef MSZ Szwecji: w pełni popieramy Turcję

Turcja blokuje Szwecję zmierzającą do NATO

— Szwecja wypełniła wszystkie zobowiązania dotyczące przystąpienia do NATO i oczekuje, że stanie się częścią transatlantyckiego sojuszu wojskowego do lipca — powiedział pod koniec kwietnia w rozmowie z Politico minister Billström. Niestety droga do sojuszu nie jest łatwa.