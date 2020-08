Koronawirus w Szwecji. Ujawniono e-maile głównego epidemiologa. Pisał o dzieciach i seniorach

Szwedzki dziennik "Expressen" opublikował treść e-maili, napisanych w marcu m.in. przez głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella. To właśnie wtedy szwedzki rząd opracowywał strategię walki z koronawirusem - przypomina portal gazeta.pl, który opisuje sprawę.

Tegnell wiele e-maili usunął. Teraz tłumaczy, że miały jedynie wartość roboczą. Jednak z tego, co pozostało w skrzynce pocztowej i tak wyłania się dość niepokojący obraz podejścia eksperta do pandemii.

W jednym z e-maili jeden z emerytowanych lekarzy napisał do głównego epidemiologa kraju, by umieścić zdrowych ludzi w hotelach i tam ich zarażać. Tegnell przekierował tę wiadomość do prezesa Urzędu Zdrowia Publicznego Johana Carlsona oraz Miki Salminena, szefa fińskiego urzędu zajmującego się tymi kwestiami.