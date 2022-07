Szwecja przymierza się do NATO. Wielkie zbrojenie nad Bałtykiem

Znaczna część działań związana z rozwojem wojska dotyczyć ma Gotlandii, szwedzkiej wyspy znajdującej się na Morzu Bałtyckim. Minister obrony Peter Hultqvist określił priorytety dla armii, która musi dostosować się do wymogów NATO. Nowa strategia wojskowa zakłada, że wydatki na obronę zostaną zwiększone do dwóch proc. PKB. Szczegóły inwestycji nie zostały jeszcze określone, ale do informacji publicznej już dotarły niektóre doniesienia na temat kierunku działań rządu w sprawie podziału pieniędzy.