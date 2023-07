Szwecja podpadła pierwsza. Teraz Dania. Muzułmanie w gniewie. Skandal się rozlał

W niedzielę komitet Organizacji Współpracy Islamskiej zwrócił się do sekretarza generalnego o rozważenie zawieszenia statusu specjalnego wysłannika dla delegacji z "każdego kraju, w którym kopie się święty Koran lub podważa i profanuje inne islamskie wartości i symbole". Jak podaje "The Times of Israel", organizacja poinformowała, że wysłała list do ministra spraw zagranicznych Szwecji, w którym przekazała decyzję.